Il Milan ha aggiornamenti sulle condizioni di due giocatori chiave in vista del derby contro l’Inter. Bartesaghi ha ricevuto un sospiro di sollievo, mentre ci sono notizie importanti per Gimenez. Le ultime dall’infermeria rossonera indicano che entrambi sono in fase di recupero e pronti a partecipare alla sfida in programma. La preparazione per il derby prosegue con questi sviluppi.

Infortunati Milan: sospiro di sollievo per Bartesaghi, c'è una novità importante per Gimenez. Ultime dall'infermeria rossonera verso il derby della Madonnina

