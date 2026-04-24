Le indagini della Procura di Milano riguardano le tariffe praticate in un caso di escort, con costi fino a 10.000 euro per un tavolo. Dai documenti emergono dettagli sui guadagni dell'organizzazione, che tratteneva circa il 50% dell’importo versato. La procura ha aperto un'indagine per favoreggiamento e sfruttamento, analizzando i pagamenti e le modalità di gestione del servizio.

La vendita dei pacchetti avrebbe offerto ai facoltosi clienti diverse possibilità di scelta. In primis il locale, poi il tavolo e le ragazze. Ogni cosa avrebbe avuto, ovviamente, un differente prezzo. I collaboratori della coppia Buttini-Ronchi - al centro dell'indagine della procura di Milano per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione (saranno ascoltati il 27 aprile) - si sarebbero occupati di gestire i rapporti con i clienti, per lo più calciatori di fama internazionale, ma anche vip e imprenditori. Avrebbero avuto, dunque, il compito di gestire tutto, dagli spostamenti al procurare ai clienti tutto ciò che desiderassero, droga della risata inclusa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le tariffe del caso escort: fino a 10.000 euro per un tavolo, il 50% restava all'organizzazione

Notizie correlate

Stop all’agropirateria: carcere e multe fino a 50.000 euro per le frodiLa Camera dei deputati ha approvato in seconda lettura il disegno di legge sulla tutela agroalimentare, con un esito di 154 voti favorevoli, 110...

Campionato nazionale Pasticceria Istituti alberghieri 2026: bando per l’organizzazione. Fondi fino a 25.000 euro, candidature entro il 28 marzoIl Ministero offre 25mila euro ad un istituto alberghiero per organizzare il Campionato nazionale di pasticceria.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Tariffe e Guerra: Come i Rischi Commerciali e le Tensioni in Medio Oriente Muovono i Mercati Globali; Aerei, la guerra dà un colpo alle tariffe flex. Raddoppia la penalità in caso di cancellazione; Offerta migliore Gas: come orientarsi tra le tariffe del mercato; Trasporto scolastico Roma 2026/27: iscrizioni, tariffe e ISEE.

Le tariffe del caso escort: fino a 10.000 euro per un tavolo, il 50% restava all'organizzazioneDalle carte della Procura di Milano, che indaga per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, viene ricostruito il sistema che gestiva il giro di escort e ragazze immagine per trascorrere le ... gazzetta.it

L’agonia del federalismo e le tentazioni del sovrano. Il caso delle tariffe per le accreditatecondivido in pieno quanto ha scritto ieri sull'agonia del nostro modello, esatto opposto del federalismo, se con questo termine si intende unire in una federazione entità statali precedentemente ... quotidianosanita.it

Nuove tariffe - facebook.com facebook