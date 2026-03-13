calcio le sfide del weekend dalla serie a alla serie c

Nel fine settimana si svolgeranno diverse partite di calcio che coinvolgono squadre di varie categorie, dalla Serie A alla Serie C. A Firenze, si giocano incontri tra squadre di calcio toscane, mentre in altre regioni si disputano partite di campionati di livello inferiore. Lo Spezia e le squadre umbre sono tra le squadre che scenderanno in campo in questa giornata.

Firenze, 13 marzo 2026 – Ecco il quadro delle partite di questa settimana dalla Serie A alla Serie C per le squadre toscane, umbre e per lo Spezia. SERIE A Pisa -Cagliari (domenica 15 marzo, ore 15) Cremonese- Fiorentina (lunedì 16 marzo, ore 20,45) SERIE B Modena- Spezia (venerdì 13 marzo, ore 20,30) Juve Stabia- Carrarese (sabato 14 marzo, ore 15) Empoli -Mantova (sabato 14 marzo, ore 15) SERIE C Vis Pesaro- Ternana (sabato 14 marzo, ore 17,30) Livorno -Carpi (sabato 14 marzo, ore 17,30) Pontedera -Guidonia Montecelio (sabato 14 marzo, ore 17,30) Arezzo - Perugia (domenica 15 marzo, ore 14,30) Gubbio -Ascoli (domenica 15 marzo, ore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

