Nel weekend si svolgeranno numerose partite di calcio che coinvolgono squadre dalla Serie A alla Serie C. A Firenze, le partite sono in programma per le squadre toscane, mentre in Umbria si disputeranno incontri delle formazioni locali. Lo Spezia, infine, sarà impegnato in una delle partite del campionato di Serie B. Gli incontri sono previsti in diverse città italiane.

Firenze, 5 marzo 2026 – Squadre in campo nel fine settimana dalla Serie A alla Serie C, ecco il quadro degli incontri per le toscane, le umbre e lo Spezia. SERIE A Juventus- Pisa (sabato 7 marzo, ore 20,45) Fiorentina -Parma (domenica 8 marzo, ore 15) SERIE B Spezia -Monza (sabato 7 marzo, ore 15) Catanzaro- Empoli (domenica 8 marzo, ore 15) Carrarese -Palermo (domenica 8 marzo, ore 17,15) SERIE C Forlì- Livorno (domenica 8 marzo, ore 12,30) Pianese -Pineto (domenica 8 marzo, ore 14,30) Ternana - Gubbio (domenica 8 marzo, ore 20,30) Perugia - Pontedera (lunedì 9 marzo, ore 20,30) Campobasso- Arezzo (lunedì 9 marzo, ore 20,30).... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Squadre in campo dalla Serie A alla C, ecco le sfide del weekend

Le sfide del weekend dalla Serie A alla CFirenze, 13 febbraio 2026 – Squadre in campo per le sfide del fine settimana: ecco il quadro degli incontri dalla Serie A alla Serie C per le squadre...

Calcio, le partite del weekend delle squadre toscane e dello Spezia. In campo Serie A e BFirenze, 26 dicembre 2025 – Nuovo turno di campionato per le squadre di Serie A e Serie B.

Sarr : La famille Lens, l'expérience avec Pochettino, les défis Chelsea et Porto, T. Silva le GOAT

Contenuti utili per approfondire Squadre in campo dalla Serie A alla C....

Temi più discussi: LND Trento. Squadre in campo dalla Promozione alla Seconda categoria [SEGUI LIVE]; Roma con il contraccolpo per la rimonta della Juve? Non per Florenzi. VIDEO; Samb-Ascoli, squadre in campo per il riscaldamento: le formazioni ufficiali – LIVE; Lo stadio Granillo accoglie le Azzurre. Mister Soncin: La Svezia è forte e noi giocheremo a tutto campo. Da Reggio ci aspettiamo energia · ilreggino.it.

Squadre in campo dalla Serie A alla C, ecco le sfide del weekendDa sabato a lunedì scendono in campo le squadre toscane, umbre e lo Spezia. Il quadro degli incontri in calendario ... lanazione.it

Juve in campo. La squadra pensa già al Pisa13:08 - JUVE IN CAMPO - La Juventus è già in campo e si sta allenando in vista della sfida contro il Pisa. Chi ha giocato ieri sta facendo un lavoro di scarico mentre il resto del ... tuttojuve.com

La Liga pronta ad un tuffo nel passato: BARCELONA-REAL MADRID CON LE MAGLIE VINTAGE Questa la nuova proposta in lavorazione in Spagna: un'intera giornata di campionato con le squadre in campo in kit vintage e del proprio passato, in modo da - facebook.com facebook

Da #Wesley a #NDicka, quante squadre sui big della #Roma: quali offerte possono arrivare e tutte le cifre x.com