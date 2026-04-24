Le rappresentative abruzzesi pronte per il Torneo delle Regioni di calcio a 5

Le squadre abruzzesi di calcio a cinque giovanile sono partite per il Lazio, dove dal 25 aprile al primo maggio si svolgerà la 62ª edizione del Torneo delle Regioni. Questa manifestazione è considerata la più importante a livello nazionale per il settore del futsal giovanile. Le rappresentative provenienti dalla regione si preparano a competere in questa competizione, che riunisce i migliori giovani atleti del paese.

Sono partite per il Lazio le rappresentative abruzzesi di calcio a cinque giovanile che dal 25 aprile al primo maggio parteciperanno alla 62ª edizione del Torneo delle Regioni, la più importante manifestazione giovanile nazionale dedicata al futsal.Le delegazioni stanno raggiungendo le sedi di.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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