Le previsioni meteo per Napoli e Campania sole e caldo nel Ponte della Liberazione del 25 aprile

Per il fine settimana che include il Ponte della Liberazione del 25 aprile, le condizioni meteorologiche in Campania sono caratterizzate da sole e temperature in rialzo. Le previsioni indicano un aumento delle temperature su tutta la regione, con giornate prevalentemente soleggiate. Questa situazione si protrarrà nel fine settimana, offrendo condizioni ideali per chi ha in programma uscite all’aperto o gite.

Temperature in aumento in vista del fine settimana che coincide con il Ponte della Liberazione del 25 aprile su tutta la regione. Cielo sgombro da nubi.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Previsioni meteo Napoli e Campania: sole e caldo nel primo fine settimana di primavera 21-22 marzoFine settimana con sole e caldo in Campania: il 21-22 marzo, primo weekend primaverile, all'insegna del clima stabile. Previsioni meteo in Italia: ponte del 25 aprile tra sole, nuvole e qualche pioggiaABBONATI A DAYITALIANEWS Sabato 25 aprile 2026: clima variabile tra primavera e instabilità La giornata di sabato 25 aprile si presenterà con un... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Ponte della Liberazione caldo su almeno 4 regioni: si arriverà a 26°C; Weekend del 25 aprile, anticipo d’estate: ecco dove si toccheranno i 28 gradi in Emilia Romagna; Meteo, settimana spezzata in due: le previsioni per il weekend della Liberazione; Meteo 25 aprile, in arrivo sole e temperature in rialzo dopo la pioggia: le previsioni di Giuliacci. Le previsioni meteo per Napoli e Campania, sole e caldo nel Ponte della Liberazione del 25 aprileTemperature in aumento in vista del fine settimana che coincide con il Ponte della Liberazione del 25 aprile su tutta la regione ... fanpage.it Caldo e sole almeno fino al weekend, meteo ponte 1 maggio: che tempo faràSarà un weekend della Liberazione in splendida compagnia dell’anticiclone africano che ci regalerà giornate dal sapore quasi estivo, con temperature massime che schizzeranno a ben 10°C oltre la media ... adnkronos.com Il Ponte della Liberazione si arricchisce con ben 3 appuntamenti di Catania Sotterranea : Sabato 25 doppio turno h. 10.30 e 15.30 Domenica 26 ore 15.30 PRENOTA SUBITO! Invia un msg privato sui social o su WhatsApp ( - facebook.com facebook Il lungo fine settimana che unisce il 25 aprile, Festa della #Liberazione, al 1° maggio, Festa dei Lavoratori, si trasforma quest'anno in un maxi #ponte di dieci giorni che promette di essere uno dei periodi di maggiore mobilità dell'intero anno. Sulla rete stradale x.com