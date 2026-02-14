Il Sassuolo Femminile, dopo aver conquistato la prima vittoria dell’anno, punta a proseguire la serie positiva affrontando il Como questa mattina alle 12 in trasferta. La squadra neroverde si prepara a una partita cruciale, che potrebbe dare slancio alla loro stagione.

Fresco di prima vittoria dell’anno, il Sassuolo Femminile vuole continuare a correre. L’occasione gliela offre la terza giornata del girone di ritorno che vede le neroverdi impegnate in trasferta, oggi alle 12.30, al ‘Ferruccio’ di Seregno, contro il Como. Già superato all’andata – il Sassuolo vinse di misura – il Como è ottavo in classifica e ha cinque punti di vantaggio sulle neroverdi: sulla panchina lariana debutta Paolo Tramezzani, che ha sostituito Stefano Sottili, e la circostanza aggiunge sale ad una sfida che, classifica alla mano, vale tantissimo. Lo sa bene il tecnico neroverde Salvatore Colantuono, che alla vigilia ha chiesto alla sua squadra di dare continuità a quanto fatto contro il Parma. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Il femminile. Le neroverdi vogliono continuare a correre. Con il Como è un match che vale parecchio

