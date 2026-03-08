Le donne non vogliono più scegliere tra figli e lavoro

Le donne di oggi rifiutano di dover scegliere tra carriera e famiglia, portando avanti una battaglia che coinvolge molte sfere della loro vita. In occasione dell’8 marzo, si ricorda questa lotta quotidiana, fatta di sfide e di momenti di gioia, come i fiori di mimosa che rappresentano la giornata. La questione resta al centro del dibattito pubblico, tra desideri di libertà e bisogni pratici.

È una storia costellata di rose e di spine seppure impreziosite dai colori delle mimose quella che si celebra oggi nell’anniversario dell’8 marzo. Ricordiamo la forza delle donne che nel corso della storia hanno saputo ricoprire ruoli apicali anche prima della conquista del voto. Mi piace spesso rievocare, essendo l’Inghilterra la mia terra natia, le sue più grandi regnanti che furono donne, la grande Elisabetta I, la regina Vittoria, Margaret Thatcher. Di donne eccellenti è costellata la storia: Cleopatra, Eleonora d’Aquitania, Caterina de’ Medici che regnò e diede al mondo dieci figli di cui tre re, ma ancora, le artiste eccezionali come Artemisia Gentileschi, le scenziate. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

10,5 milioni di Italiani, non vogliono avere figli. Le donne laureate (non precarie) sono più propense ad averne, il dato che ribalta un luogo comune.Secondo i dati illustrati nel podcast ufficiale dell'Istat dedicato alla natalità " Dati alla Mano ", condotto da Cristiana Conti, che lavora per...

Charli XCX non deve giustificare la maternità: perché non dovremmo più chiedere alle donne se vogliono figli

"Un pensiero speciale a tutte le donne gioiosane che, con il loro lavoro, la loro dedizione e il loro amore, contribuiscono a rendere Gioiosa Ionica un luogo speciale. Buona Festa della Donna a tutte le nostre concittadine!" - facebook.com facebook

I diritti delle donne non sono una bandiera da sventolare l’ #8marzo. Oggi leggeremo tante dichiarazioni solenni. Le solite. Quelle di chi celebra le donne a parole, ma che quando si tratta di votare in Parlamento, rema nella direzione opposta e contraria. Perc x.com