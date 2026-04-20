Cosa significa l’assenza di Orbán al Consiglio europeo informale di Nicosia Scrive Curti Gialdino

Il Consiglio europeo informale di Nicosia si terrà dal 23 al 24 aprile 2026 e sarà caratterizzato dall’assenza di Orbán, una decisione che suscita molte interpretazioni. La sua mancanza rappresenta un elemento di novità in un appuntamento che coinvolge i leader europei in un momento di tensioni e cambiamenti politici. La partecipazione o meno di alcuni rappresentanti può influenzare i dibattiti e le decisioni future nell’ambito delle politiche comunitarie.

Il prossimo Consiglio europeo informale di Nicosia (23-24 aprile 2026) si annuncia con un’assenza che sa di epilogo. Viktor Orbán, travolto dalla sconfitta elettorale del 12 aprile, ha scelto di non essere presente. Non è solo il gesto di un leader battuto; è la riesumazione di un’arma diplomatica che l’Europa non vedeva dai tempi della “politica della sedia vuota” di Charles de Gaulle (30 giugno 1965-29 gennaio 1966), sebbene con premesse e destini opposti. L’attuale scelta di Orbán rappresenta l’evoluzione finale di una tattica di allontanamento fisico già sperimentata. A metà dicembre 2023, al Consiglio europeo (formale) di Bruxelles, per...🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Cosa significa l’assenza di Orbán al Consiglio europeo informale di Nicosia. Scrive Curti Gialdino Notizie correlate Crans-Montana, cosa c’è dietro il ritiro dell’ambasciatore a Berna. La versione di Curti GialdinoLa decisione del Tribunale delle misure coercitive di Sion del 23 gennaio scorso di porre fine alla detenzione di Jacques Moretti, che, secondo... Melania Trump al Consiglio di Sicurezza Onu. Cosa significa e perché è un precedente storicoIl 2 marzo il Consiglio di Sicurezza Onu sarà presieduto, per la prima volta, da Melania Trump.