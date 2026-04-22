Il conduttore russo Vladimir Solov’ëv ha commentato duramente la premier italiana, definendo le sue azioni “una vergogna della razza umana”. Nel frattempo, il ministro degli Esteri italiano ha annunciato di aver convocato l’ambasciatore russo presso il suo ufficio, senza specificare le ragioni dell’incontro. L’episodio si inserisce in un contesto di tensione tra Italia e Russia, con dichiarazioni pubbliche che hanno attirato l’attenzione dei media.

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha reso noto su X di aver convocato l’ambasciatore russo Paramonov presso la Farnesina per manifestare una protesta formale in seguito alle pesanti e offensive affermazioni pronunciate dal conduttore televisivo russo Vladimir Solov’ëv nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, chiamata da lui “PuttaMeloni”. Tajani ha espresso piena solidarietà e sostegno alla premier. Le dichiarazioni, giudicate particolarmente gravi, sono state rilasciate durante una puntata del programma “Polnyj Kontakt” (“Full Contact”), in cui Solovyov, noto per la sua vicinanza alle posizioni del Cremlino, si è...🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Il conduttore Vladimir Solov’ëv attacca la premier Meloni: ” Una vergogna della razza umana”. Tajani convoca ambasciatore russo

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