Malù Cruz Piani, nata nel 1965 a São Paulo, Brasile, è stata atleta e indossatrice prima di dedicarsi alle arti plastiche. La sua carriera artistica si sviluppa attraverso esposizioni e collezioni in città come Los Angeles, Tokyo e Londra. La sua attività si inserisce in un dialogo con i capolavori di Longari Arte, creando un ponte tra le opere di Piani e quelle del noto ente espositivo.

Già atleta e indossatrice, nata nel 1965 a São Paulo in Brasile, Malù Cruz Piani si è dedicata alle arti plastiche (forse influenzata anche dal nonno ceramista), in un ’corpo a corpo’ che distingue il suo successo internazionale (in rassegne e collezioni distribuite tra Los Angeles, Tokyo, Londra). Ora, a Milano, in corso Monforte 23, le sue opere dialogano con i capolavori di Longari Arte, storica galleria: ‘ The Art of Becoming ’, fino al 15 maggio, una mostra che richiama nel titolo il tema dell’identità e del divenire, nella società contemporanea segnata da omologazione e pressione verso modelli uniformi. Sull’eco di Pindaro e Nietzsche, arriva il potente invito ad essere se stessi in un contesto dinamico e creativo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Le opere di Piani in dialogo con i capolavori di Longari Arte

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