Sopralluoghi per le infiltrazioni all' Orangerie Caponegro FdI | Bravi a costruire opere poi non si pensa alla manutenzione

Sono stati effettuati sopralluoghi all'Orangerie, la nuova struttura del quartiere Darsena completata nel 2023 ma ancora non funzionante. Durante le ispezioni sono state riscontrate infiltrazioni d'acqua, mentre un rappresentante di un partito politico ha commentato che si preferisce costruire nuove opere senza preoccuparsi della manutenzione. La situazione attuale dell’Orangerie rimane di stallo.

Pronta da anni, la struttura nel quartiere Darsena non è mai entrata in funzione. Nel frattempo sono partite le verifiche sui pannelli per accertare l'origine dei danni L'Orangerie, la struttura nuova di zecca del quartiere Darsena, terminata nel 2023 ma mai entrata in funzione, rimane in una situazione di stallo. A chiederne conto all'Amministrazione comunale, il consigliere di Fratelli d'Italia Mauro Falco Caponegro, dopo la comunicazione da parte dell'assessore Massimo Cameliani di accertate infiltrazioni all'interno della struttura. "Per il Comune di Ravenna sembrerebbero un fatto comprensibile su un fabbricato nuovo – ha spiegato il consigliere –.

