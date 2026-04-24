Le nuove ecoisole a Lecco spiegate bene | dove saranno e cosa cambia per viabilità e parcheggi dal 27 aprile
A partire dal 27 aprile, a Lecco saranno installate otto ecoisole sotterranee dedicate alla raccolta dei rifiuti delle utenze non domestiche. Questi impianti, finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, comporteranno modifiche alla viabilità e ai parcheggi nelle aree interessate. Le nuove postazioni richiederanno lavori di scavo e installazione, che coinvolgeranno alcune strade della città.
Lecco si prepara a scavare. Non in cerca di fondamenta per un nuovo palazzo, ma per interrare qualcosa di diverso: otto ecoisole, postazioni sotterranee per la raccolta dei rifiuti delle utenze non domestiche, finanziate con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il cantiere parte.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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