Le nuove ecoisole a Lecco spiegate bene | dove saranno e cosa cambia per viabilità e parcheggi dal 27 aprile

A partire dal 27 aprile, a Lecco saranno installate otto ecoisole sotterranee dedicate alla raccolta dei rifiuti delle utenze non domestiche. Questi impianti, finanziati con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, comporteranno modifiche alla viabilità e ai parcheggi nelle aree interessate. Le nuove postazioni richiederanno lavori di scavo e installazione, che coinvolgeranno alcune strade della città.