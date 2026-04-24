Le notizie più importanti di oggi 24 aprile 2026 a Latina e in provincia

Ecco le notizie principali di oggi, 24 aprile 2026, a Latina e nella provincia. La giornata è stata segnata da diversi eventi nel territorio pontino, tra cui un incendio che si è sviluppato in una zona industriale, un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli sulla strada statale e l’arresto di una persona per furto in un negozio del centro città. Questi sono i fatti più rilevanti registrati nel corso della giornata.

Le notizie di oggi, 24 aprile, a Latina e in provincia. Qui di seguito un riepilogo di giornata attraverso i fatti principali avvenuti nel territorio pontino in questo venerdì.- L’università La Sapienza di Roma ha investito molto e molto continuerà ancora a investire su Latina. È la sintesi.🔗 Leggi su Latinatoday.it Same Speech, Same Promises… So Where Are the Results Notizie correlate Leggi anche: Le notizie più importanti di oggi 24 febbraio 2026 a Latina e in provincia Leggi anche: Le notizie più importanti di oggi 24 marzo 2026 a Latina e in provincia Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Le notizie più importanti di oggi 19 aprile 2026 a Latina e in provincia; Le notizie più importanti di oggi 22 aprile 2026 a Latina e in provincia; Milano Latin Festival 2026, torna l’estate latina di Milano; Surf Casting, Latina sul podio mondiale: bronzo per l’Italia con Paniconi e Solazzi. Le notizie più importanti di oggi 24 aprile 2026 a Latina e in provinciaQui un riepilogo di questo venerdì attraverso il racconto dei principali fatti avvenuti nel territorio pontino ... latinatoday.it L’impresa più grande. Storia della bonificazione pontina (1791–1944), presentazione a LatinaLATINA – Si terrà al Circolo Cittadino di Latina (in Piazza del Popolo, 2), il 23 aprile alle ore 17.30, la presentazione del volume di Agostino Attanasio, L’impresa più grande. Storia della bonifica ... radioluna.it Il parquet del Liceo “Dante Alighieri” si è trasformato in un palcoscenico di festa e sport per il debutto dei concentramenti di Minivolley S3. L’evento, targato Virtus Volley Latina, ha visto scendere in campo oltre 50 piccoli atleti tra i 5 e gli 11 anni, coinvolgend - facebook.com facebook