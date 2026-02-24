Le notizie più importanti di oggi 24 febbraio 2026 a Latina e in provincia

Un incidente stradale ha causato l’interruzione temporanea della linea ferroviaria tra Latina e Roma. L’impatto ha coinvolto un autobus e un’auto, provocando diversi feriti e rallentamenti sulla rete. La causa sembra essere una manovra sbagliata di uno dei veicoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e chiarire le responsabilità. La stazione locale rimane chiusa fino a nuova comunicazione.

Le notizie di oggi a Latina e in provincia. Ecco di seguito il riepilogo di giornata attraverso i fatti principali di questo martedì 24 febbraio nel territorio pontino. - Questa mattina i finanzieri del comando provinciale hanno dato esecuzione a un'ordinanza del gip nell'ambito dell'inchiesta per corruzione che ha riguardato il Comune di Cisterna. Ai domiciliari il consigliere comunale Renio Monti e il dirigente Luca De Vincenti, mentre a carico di due professionisti indagati è scatatto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. - Un uomo di 53 anni che vive in un comune dei Monti Lepini è stato arrestato per violenza sessuale e furto: vittima una giovane che era stata convocata dal 53enne per un colloquio di lavoro come badante. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Le notizie più importanti di oggi 24 gennaio 2026 a Latina e in provinciaEcco le principali notizie di oggi, 24 gennaio 2026, a Latina e in provincia.

Le notizie più importanti di oggi 1 febbraio 2026 a Latina e in provinciaQuesta domenica 1 febbraio 2026, Latina e i paesi vicini vivono una giornata di eventi vari.

