Le notizie più importanti di oggi 24 marzo 2026 a Latina e in provincia

Il 24 marzo 2026 a Latina e in provincia sono avvenuti diversi eventi significativi. Sono stati registrati interventi delle forze dell'ordine, incidenti stradali e aggiornamenti su attività amministrative locali. Sono stati comunicati anche alcuni comunicati ufficiali riguardanti il territorio e le operazioni di pubblica sicurezza. La giornata ha visto inoltre la presenza di iniziative pubbliche e incontri istituzionali nel territorio pontino.

Le notizie di oggi a Latina e in provincia. Ecco qui il riepilogo di giornata attraverso i fatti principali di questo martedì 24 marzo avvenuti nel territorio pontino. - Un asilo nido privato aperto senza le necessarie autorizzazioni. E' quanto scoperto dai carabinieri del Nas a Pontinia. Durante il controllo all’interno erano presenti 21 bambini; al termine delle verifiche la struttura abusiva è stata chiusa e sanzionata per 5mila euro. - Nuovo episodio di violenza nel quartiere Nicolosi a Latina dove un uomo di 30 anni di origini tunisine è stato aggredito e pestato, finendo in ospedale per traumi al volto. Indagano i carabinieri. - Attività commerciale a fuoco ad Aprilia. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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