le nostre riflessioni di gruppo classe 4^c scuola primaria g galilei ic g falcone

Sabato 28 marzo alle 18, il Circolo Scherma Navacchio ha organizzato la presentazione del libro intitolato “Chievo”. L'evento si è svolto presso la struttura sportiva, coinvolgendo studenti, insegnanti e appassionati di sport. La serata ha avuto come obiettivo la presentazione del volume e la discussione sul tema trattato, con interventi di alcuni relatori presenti all'iniziativa.

Il Circolo Scherma Navacchio ha ospitato, sabato 28 marzo alle 18, la presentazione del libro “Chievo. Un delitto perfetto. La verità di Luca Campedelli”. “La presentazione di questo libro ci ha permesso anche di creare delle collaborazioni importanti: con La Nazione, perché daremo un attestato ai ragazzi delle scuole che hanno partecipato, e con l’istituto comprensivo Falcone di Cascina (primarie Galilei, IV C e V A)” dichiara l’assessora alla cultura Bice del Giudice: “La scelta dell’istituto Falcone è dovuta al fatto che la scuola abbia attivato un comitato sportivo che prevederà l’organizzazione di attività sportive gratuite pomeridiane...🔗 Leggi su Lanazione.it

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