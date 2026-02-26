Voghera (Pavia), 26 febbraio 2026 – Un episodio inquietante, che avrebbe potuto avere anche conseguenze ben più gravi, si è verificato negli scorsi giorni alla scuola primaria "Leonardo da Vinci" di Voghera. All’ingresso, durante l’affluenza di insegnanti e studenti al mattino, un uomo – un nonno – ha raggiunto un'aula e ha schiaffeggiato un bambino, accusandolo di aver infastidito con atteggiamenti da bullo sua nipote. A raccontarlo è oggi “La Provincia Pavese”. L'uomo è riuscito a eludere i controlli, introducendosi nei locali scolastici dopo il suono della prima campanella. Dopo lo schiaffo inferto all'alunno, si è subito allontanato prima che l'insegnante, colta di sorpresa, potesse intervenire. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nonno entra in classe e picchia un bambino: “Sei un bullo”. Shock alla scuola primaria da Vinci di Voghera

Voghera, nonno entra in classe e schiaffeggia alunno perché “bullizzava la nipote”Protagonista dell’episodio il nonno della piccola, come riportato dal quotidiano “La Provincia Pavese”.

Voghera, nonno entra a scuola e schiaffeggia un alunno: indagini in corsoEpisodio grave questa mattina alla scuola primaria Scuola primaria Leonardo da Vinci di Voghera, in provincia di Pavia.

Temi più discussi: Nonno entra in classe e schiaffeggia un bimbo che infastidisce la nipote: informate le forze dell'ordine; Sei un bullo: nonno entra in aula e prende a schiaffi un bambino a Voghera; Nonno entra a scuola e schiaffeggia un alunno a Voghera; Bullizza mia nipote: nonno entra in aula alle elementari e schiaffeggia un bimbo.

Voghera, nonno entra in classe e schiaffeggia un alunno accusandolo di bullismoA Voghera (Pavia) un uomo è entrato in classe e ha schiaffeggiato un bambino accusandolo di bullismo nei confronti del nipote ... notizie.it

Nonno entra in classe e schiaffeggia un bimbo che infastidisce la nipote: informate le forze dell’ordineUn uomo è entrato in una scuola a Voghera (Pavia) e ha schiaffeggiato un bambino perché, a suo dire, avrebbe bullizzato la nipote ... fanpage.it

#Nonno entra in #aula e schiaffeggia un #bambino #accusandolo di #bullismo - facebook.com facebook

Nonno entra in aula e schiaffeggia un bambino, accusandolo di bullismo. L'episodio in una scuola primaria di Voghera (Pavia) #ANSA x.com