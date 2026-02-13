Terni, allagamenti all’ingresso della scuola primaria: “I bimbi entrano in classe zuppi d’acqua e fango”. Durante l’ultima pioggia intensa, l’acqua ha invaso il cortile e gli spazi di accesso, costringendo gli studenti a entrare nelle aule con piedi e scarpe zuppi, mentre i genitori denunciano ancora una volta la mancanza di interventi strutturali. Alla redazione di www.ternitoday.it.

La segnalazione di un gruppo di genitori: "Situazione insostenibile e perdurante nel tempo alla primaria Marconi, che va risolta" Una criticità endemica che si ripresenta in condizioni di maltempo. Alla redazione di www.ternitoday.it è pervenuta una segnalazione proveniente da un gruppo di genitori. Alla scuola primaria Marconi – infatti - sono costanti gli allagamenti all'esterno del complesso, a seguito delle piogge copiose cadute nell'ultimo periodo. I genitori sottolineano che: "I bimbi sono costretti ad entrare in classe zuppi d'acqua e fango. La problematica è nota agli insegnanti e al dirigente scolastico.

