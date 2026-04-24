Le iniziative per la Festa della Liberazione

Oggi si svolgono due eventi per commemorare la Festa della Liberazione. Il primo si tiene presso l’auditorium “Della...” e prevede una serie di interventi e presentazioni dedicate alla ricorrenza. La seconda iniziativa si svolge in una piazza centrale, con la partecipazione di associazioni e cittadini. Entrambi gli appuntamenti sono stati organizzati per ricordare le date e gli eventi legati alla fine del periodo di oppressione.

Due iniziative per celebrare la Festa della Liberazione. Oggi, appuntamento all’auditorium ‘Della Valle’ (ore 19) per una serata "che non vuole essere solo memoria ma impegno presente, promosso per celebrare gli 80 anni dalla nascita della Repubblica antifascista" dicono gli organizzatori de ‘Il fiore più bello. Liberi di resistere’. "Dalle resistenze storiche alle lotte di oggi, da Cuba alla Palestina, esploreremo cosa significa resistere nel 2026 attraverso arte, confronto e convivialità" spiegano Arci - Spazio 25 Aprile, Anpi Fermo, Cgil e Rete degli studenti medi Noisette. Si comincia alle ore 19 con la mostra fotografica ‘1922 Cronache di un’occupazione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le iniziative per la Festa della Liberazione Festa della Liberazione Notizie correlate Festa della Liberazione, le iniziative a Formigine tra celebrazioni e culturaIn occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione d’Italia, il Comune di Formigine rinnova l’appuntamento con le celebrazioni ufficiali... Festa della Liberazione 2026: le iniziative e gli appuntamenti a Bologna e provinciaBologna, 17 aprile 2026 – Il 21 e il 25 aprile si celebra la Liberazione di Bologna e dell'Italia dal nazifascismo e saranno esposte le bandiere... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Genova celebra l’81° anniversario della Liberazione con un programma diffuso in tutta la città; 25 aprile, Festa della Liberazione: eventi e manifestazioni in programma in Italia; Festa della Liberazione 2026 / Notizie / Novità / Homepage; 25 aprile - Il programma delle iniziative per la Festa della Liberazione. Festa della Liberazione: le iniziative in provincia di GrossetoLiberazione, Repubblica e voto alle donne: memoria e impegno a Grosseto. La Festa della Liberazione dal nazifascismo si intreccia quest’anno con due anniversari fondamentali: gli ottant’anni della Rep ... grossetonotizie.com Iniziativa speciale per la Festa della LiberazioneProseguono le visite guidate a tema al Museo Casa De Gasperi, il format per ripercorrere le date più importanti del calendario civile attraverso la storia dello statista e riscoprirne così l’attualità ... ladigetto.it Il 25 aprile celebriamo la Festa della Liberazione, una data che segna la vittoria sul nazifascismo e la nascita della nostra democrazia. È il giorno in cui ricordiamo il valore della libertà, conquistata con sacrificio, e il diritto fondamentale di ogni cittadino a esp - facebook.com facebook