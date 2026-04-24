Le imprese italiane nel 2025 sono riuscite a fregare Donald Trump e i suoi dazi al 15% senza aumentare i prezzi né diminuire le esportazioni Un miracolo che ha stupito anche il Mef

Nel 2025, molte imprese italiane sono riuscite a evitare l’aumento dei dazi al 15% imposti dagli Stati Uniti, mantenendo inalterate le esportazioni e senza dover incrementare i prezzi. Questa situazione ha sorpreso anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha riconosciuto l’eccezionalità di questa circostanza. La capacità delle aziende italiane di adattarsi e rispondere alle tensioni commerciali si è manifestata senza che si registrassero cali significativi nelle vendite all’estero.

La maggiore parte delle imprese italiane è riuscita a beffare Donald Trump e i suoi dazi, senza dovere aumentare i prezzi e senza cadute rilevanti del proprio business. La sorpresa viene dalla relazione dei tecnici del Mef sull’interscambio di beni fra Italia e Usa nel 2025 cui è dedicato un focus del Dpf di Giancarlo Giorgetti. Come hanno fatto gli italiani a cavarsela con i dazi al 15%? Semplice: hanno capito Trump prima ancora che facesse le sue vere mosse, esportando molto più del solito nei primi tre mesi dell’anno. Poi hanno sfruttato le indecisioni del presidente Usa per esportare nei “tempi morti”, durante la trattativa Usa-Ue sui dazi.🔗 Leggi su Open.online

Trump minaccia dazi per chi ostacola piani per la Groenlandia

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