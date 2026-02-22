Trump aumenta i dazi dal 10% al 15% dopo la decisione della Corte Suprema | ma quali sono le leggi che gli danno questo potere?

Donald Trump ha deciso di aumentare i dazi dal 10% al 15% dopo che la Corte Suprema ha respinto un ricorso. La decisione arriva in un momento di tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e altri paesi, con il presidente che sottolinea la necessità di proteggere le industrie nazionali. L’aumento dei dazi riguarda diversi prodotti importati e potrebbe influenzare i prezzi sui scaffali dei negozi. La misura si inserisce in un quadro di confronti economici sempre più accesi.

Sabato il presidente Donald Trump ha dichiarato che aumenterà i dazi globali imposti venerdì dal 10% al 15%, in seguito a una sentenza sfavorevole della Corte Suprema. Venerdì la corte ha stabilito che Trump ha oltrepassato i limiti della sua autorità imponendo tariffe ai partner commerciali tramite l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), una legge del 1977 riservata alle emergenze nazionali. L'organo costituzionale di Washington ha stabilito, quindi, una cosa semplice: il presidente non può usare la legge del 1977 sulle emergenze economiche internazionali (IEEPA) per imporre dazi doganali senza una esplicita autorizzazione del Congresso. Una stretta che riflette la rabbia del presidente per la pesante bocciatura subita dalla Corte Suprema. E' Victor Schwartz, con la sua azienda vinicola di famiglia di New York, il ricorrente che col patrocinio di @LJCenter e l'aiuto di @IlyaSomin, ha portato la Corte Suprema a bocciare alcuni #dazi di #Trump.