Le grandi stelle del nuoto arrivano a Napoli | l' evento alla Piscina Scandone

Sabato 9 e domenica 10 maggio si svolge alla piscina Scandone di Napoli la nona edizione del Grand Prix Città di Napoli, intitolato trofeo Vecchio Amaro del Capo. L'evento vede la partecipazione di numerosi atleti di spicco del nuoto italiano, pronti a sfidarsi nelle diverse competizioni in programma. La manifestazione è organizzata dalla società Eventualmente eventi & comunicazione e raccoglie nomi di rilievo nel panorama nazionale.

È un parterre di big del nuoto italiano quello che si cimenterà alla piscina Scandone nelle gare in programma sabato 9 e domenica 10 maggio della nona edizione del Grand Prix Città di Napoli-trofeo Vecchio Amaro del Capo, la rassegna organizzata dalla società Eventualmente eventi & comunicazione.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Nuoto artistico, in mille alla piscina comunale. Festa tricolore Uisp. Accadueo alla ribaltaForlì è stata la capitale del nuoto artistico: infatti la piscina Comunale ha ospitato i Campionati Italiani Uisp di nuoto artistico, che hanno... Ad Avellino l'evento esclusivo NBA, la Scandone protagonista del Player Clinic TourLa Scandone Avellino è orgogliosa di annunciare che la città ospiterà una tappa esclusiva dell’NBA Basketball School – Player Clinic Tour, un... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Gran Prix Città di Napoli, le stelle del nuoto tornano alla Scandone: appuntament0 9 e 10 maggio; I big italiani del nuoto in gara al Grand Prix di Napoli. Gran Prix Città di Napoli, le stelle del nuoto tornano alla Scandone: appuntament0 9 e 10 maggioÈ un parterre di big del nuoto italiano quello che si cimenterà alla piscina Scandone nelle gare in programma sabato 9 e ... msn.com Piscina Felice Scandone a Fuorigrotta: approvati lavori per 593mila euroApprovati gli interventi di manutenzione straordinaria per il completamento e l’adeguamento funzionale dell’impianto natatorio Felice Scandone di Fuorigrotta. La Giunta Comunale, su proposta ... ilmattino.it I big italiani del nuoto in gara al Grand Prix di Napoli. Alla piscina Scandone 1.200 atleti il 9 e 10 maggio, ci saranno anche Miressi e Pilato #ANSA x.com C.N.POSILLIPO NUOTO, I RISULTATI DELLA IV GIORNATA CAMPANIA CUP La IV Campania Cup, svoltasi il 19 aprile presso la piscina Scandone, ha rappresentato un importante banco di prova per i giovani nuotatori campani. Tra i protagonisti della manife - facebook.com facebook