Ad Avellino l' evento esclusivo NBA la Scandone protagonista del Player Clinic Tour

A Avellino, la Scandone ha attirato l’attenzione internazionale portando l’NBA Basketball School – Player Clinic Tour nella città. La squadra locale si impegna da tempo per sviluppare il basket giovanile e ora ospita un evento di livello mondiale, con istruttori provenienti dagli Stati Uniti. Circa cento giovani atleti si riuniscono per migliorare le proprie abilità sotto la guida di professionisti. La presenza dell’NBA rappresenta un’opportunità unica per i giovani del territorio di confrontarsi con tecniche e metodi di allenamento all’avanguardia.

La Scandone Avellino è orgogliosa di annunciare che la città ospiterà una tappa esclusiva dell'NBA Basketball School – Player Clinic Tour, un appuntamento di assoluto prestigio che vede la Scandone tra le pochissime realtà territoriali coinvolte in questo progetto internazionale. Un riconoscimento importante che conferma il ruolo del club biancoverde come punto di riferimento per la crescita del basket giovanile sul territorio. L'evento si terrà domenica 22 marzo 2026 presso la Palestra S.MS. "F. Tedesco" di Avellino e offrirà ai giovani appassionati un'esperienza tecnica e formativa di altissimo livello, basata su metodologie e principi ispirati al basket NBA.