Bollette in Campania | le famiglie hanno speso 1.688 euro in media nel 2025

Nel 2025, le famiglie campane hanno speso in media 1.688 euro per le bollette, secondo l’analisi di Facile.it. Questa cifra riguarda i clienti domestici con fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata. I dati mostrano un dettaglio della spesa annuale delle famiglie nella regione, senza considerare altri fattori o motivazioni legate ai consumi.

Bollette: secondo l'analisi di Facile.it, in Campania, la spesa media 2025 per i clienti domestici con fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata è stata pari a 1.688 euro, valore solo di poco inferiore al 2024, ma ben più alto rispetto, ad esempio, al 2018, quando le bollette pesavano poco più di 1.100 euro. Nello specifico, nel 2025, a pesare maggiormente sulle tasche dei campani è stata la bolletta del gas che, in media, è arrivata a 952 euro, mentre per quella elettrica i residenti in Campania hanno dovuto mettere a budget 736 euro. «Lo scenario che si sta delineando in questi giorni in seguito allo scoppio del conflitto in Iran non potrà che tradursi in un incremento del prezzo delle materie prime. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

