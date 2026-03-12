Le famiglie pescaresi hanno speso più di 1800 euro in bollette nel 2025

Nel 2025, le famiglie di Pescara hanno speso complessivamente oltre 1800 euro in bollette energetiche. La provincia ha registrato il valore più alto di spesa per energia elettrica rispetto ad altre zone della regione. I dati evidenziano un incremento rispetto agli anni precedenti, rendendo questa cifra la più elevata mai registrata in provincia.

Nello specifico, nel 2025, a pesare maggiormente sulle tasche degli abruzzesi è stata la bolletta del gas che, in media, è arrivata a 1.231 euro Nella provincia di Pescara è stato registrato, nel 2025, il valore più elevato sulla spesa di energia elettrica. Le famiglie pescaresi hanno speso in media 693 euro per la bolletta della luce e 1198 euro per quella del gas. La spesa totale, in media, per famiglia è di 1891 euro. Secondo l’analisi di Facile.it, in Abruzzo, la spesa media 2025 per i clienti domestici con fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata è stata pari a 1.896 euro, valore solo di poco inferiore al 2024, ma ben più alto rispetto, ad esempio, al 2018, quando le bollette pesavano poco meno di 1. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

