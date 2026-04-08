A Cusano Milanino, il Servizio Affidi ha avviato un progetto nelle scuole primarie chiamato

Il Servizio Affidi ha avviato nelle scuole primarie di Cusano Milanino l’iniziativa denominata Affido tra le pagine, un percorso educativo volto a sensibilizzare i bambini sui temi della cura e dell’accoglienza. L’operazione, coordinata dal consorzio sociale Ipis, utilizza la narrativa per promuovere valori di solidarietà e responsabilità condivisa nella crescita dei più piccoli. Al centro del progetto si trova il volume Le case di Luca, scritto da Roberto Piumini. Attraverso la storia di un protagonista che scopre la possibilità di avere una famiglia aggiuntiva durante il proprio cammino, gli alunni dei plessi Giovanni XXIII e Fermi esplorano il concetto di accoglienza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cusano Milanino: l’affido spiegato ai bimbi con i libri

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