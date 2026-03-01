cusano giallo attorno alla tomba di luigi buffoli al milanino

A Cusano, si indaga sulla tomba di Luigi Buffoli, fondatore del Milanino. La sepoltura si distingue dalle altre, anche se al momento si conoscono solo differenze visive senza spiegazioni ufficiali. La questione ha attirato l’attenzione di chi si occupa del luogo, mentre le autorità non hanno ancora rilasciato commenti ufficiali. La tomba rimane al centro di un mistero ancora senza risposte chiare.

