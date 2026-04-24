La separazione tra Claudio Ranieri e la Roma è stata resa ufficiale dal club, che ha comunicato che il rapporto si è concluso con effetto immediato. La notizia circolava già da ieri e ora è stata confermata attraverso una nota ufficiale. Nessun dettaglio aggiuntivo sui motivi di questa decisione è stato reso pubblico dal club giallorosso.

Adesso è anche ufficiale: Claudio Ranieri e la Roma si separano con effetto immediato. La decisione già nell’aria dalla giornata di ieri, è stata ufficializzata dal club giallorosso con una nota: "L’AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato. Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma. Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi. Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. L’AS Roma verrà sempre al primo posto. Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, con l’obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all’altezza della nostra storia", si legge nel comunicato.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Fiducia in Gasp”. È finita tra Ranieri e la Roma: ecco i motivi della separazione

Notizie correlate

Leggi anche: "Piena fiducia in Gasperini". E' l'ufficiale l'addio tra la Roma e Ranieri

Leggi anche: Dall'idillio estivo alla freddezza di oggi: Roma, qualcosa si è rotto tra Gasp e Ranieri

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: È fondamentale andare dove hanno fiducia in te: ecco cosa c’è dietro le lacrime di Gasp; Le condizioni di Gasp: mercato, Ranieri e piena fiducia, ecco cosa chiede alla Roma; Ranieri torna a Trigoria, nessun passo indietro e Gasperini ignorato: la frattura è insanabile; I Friedkin collegati in diretta per la conferenza (ma da Houston). Gasp si attende un segnale chiaro già la prossima settimana.

Addio Ranieri, il comunicato del club: Fiducia in Gasp. La Roma viene al primo postoDa ieri sera ormai le notizie sul divorzio tra le parti sono in circolazione, si attendeva solo la nota del club. I dirigenti hanno ringraziato Ranieri per il lavoro ... msn.com

Ufficiale, Ranieri licenziato dalla Roma. Il comunicato del club: «Piena fiducia in Gasperini»L'AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato. La notizia era nell’aria, ora è ufficiale: «Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma - si ... unionesarda.it

Il decreto sicurezza è stato convertito in legge. L'Aula della Camera l'ha approvato con 162 voti favorevoli e 102 contrari ed un astenuto. Il testo è stato approvato dopo la fiducia e una maratona di due giorni che si è conclusa stamattina - facebook.com facebook

La notte per strada degli emarginati bresciani tra coperte, tè e fiducia x.com