Galles e Scozia dicono addio alle corse dei levrieri | approvato lo stop al Greyhound Racing

Due leggi approvate a distanza di un giorno l’una dall’altra in Galles e Scozia vietano le corse di levrieri dopo anni di sfruttamento e morti tra i Grayhound utilizzati per il racing. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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