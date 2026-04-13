Lavoro si rinnova l’intesa per le cooperative romagnole | attivati 650 contratti nell' ultimo anno

Un accordo tra Legacoop Romagna, Federcoop Romagna e Randstad è stato rinnovato, coinvolgendo la ricerca e la selezione di personale nelle cooperative della regione. Nell’ultimo anno, sono stati attivati circa 650 contratti di lavoro. La collaborazione tra le organizzazioni mira a favorire l’inserimento lavorativo nel settore cooperativo locale. La convenzione si inserisce in un quadro di continuità di iniziative volte a sostenere il mercato del lavoro della zona.

Si rinnova la convenzione tra Legacoop Romagna, Federcoop Romagna e Randstad per la ricerca e la selezione di personale. Sono circa 650 i contratti attivati nell'ultimo anno. Di questi, oltre 300 riguardano l’ambito della produzione alimentare, 150 il settore pulizie e un’ottantina la grande.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Ricerca del personale e lavoro: rinnovata l’intesa per le cooperative romagnole, 650 i contratti nell'ultimo annoSi rinnova la convenzione tra Legacoop Romagna, Federcoop Romagna e Randstad per la ricerca e la selezione di personale.

Lavoro, oltre 650 contratti in un anno: rinnovata l’intesa tra cooperative e RandstadSi rinnova la convenzione tra Legacoop Romagna, Federcoop Romagna e Randstad per la ricerca e la selezione di personale.