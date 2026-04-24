Le Compere di Jelecroix tra immagini forti e linguaggio crudo

Un’artista nata nel 1999 ha pubblicato un album, un EP e undici singoli. Ora, sui principali servizi di streaming, si può ascoltare la sua nuova traccia intitolata “Compere”. La sua musica si caratterizza per immagini forti e un linguaggio diretto, elementi che si notano anche nella canzone appena rilasciata.

Classe 1999, ha all’attivo un album, un EP, undici singoli e ora porta su tutte le piattaforme digitali la nuova traccia “Compere”. Jelecrois, all'anagrafe Mariateresa Pini, rapper e breakdancer napoletana, lavora nel suo quartier generale Paradise Studios e la produzione di questo singolo è.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Le "Compere" di Jelecrois, tra immagini forti e linguaggio crudoClasse 1999, ha all’attivo un album, un EP, undici singoli e ora porta su tutte le piattaforme digitali la nuova traccia “Compere”.

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