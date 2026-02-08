Le immagini come linguaggio di vicinanza verso i giovani

Arriva in provincia di Frosinone il progetto “La verità dietro l’immagine”. Si tratta di un’iniziativa dell’Anica Academy ETS rivolta ai giovani, che mira a far capire come i film usano gli effetti visivi digitali per comunicare. Il progetto fa parte di un programma più grande promosso dal Ministero della Cultura, che vuole avvicinare i ragazzi al mondo del cinema e delle immagini.

