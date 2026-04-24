Le Compere di Jelecrois tra immagini forti e linguaggio crudo

Classe 1999, ha all’attivo un album, un EP, undici singoli e ora porta su tutte le piattaforme digitali la nuova traccia “Compere”. Jelecrois, all'anagrafe Mariateresa Pini, rapper e breakdancer napoletana, lavora nel suo quartier generale Paradise Studios e la produzione di questo singolo è.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Si parla di: COMPERE. Il nuovo singolo di Jelecrois prod Sau27.

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