Ha all’attivo un album, un EP, undici singoli e ora porta su tutte le piattaforme digitali una nuova traccia “Compere”. Jelecrois, rapper e breakdancer napoletana, lavora nel suo quartier generale Paradise Studios e la produzione di questo singolo è firmata Sau27, a capo, con l’artista, di una crew di professionisti della musica. Il singolo “Compere” è distribuito da MAVE Management. “Compere” è un brano rap diretto e provocatorio costruito su un concept immediato: fare soldi per prendersi tutto. Il pezzo unisce barre crude e immagini forti con un’attitudine sicura e senza filtri dove ambizione, indipendenza e fame di rivalsa guidano ogni scelta.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - “Compere” il nuovo singolo di Jelecrois prod Sau27 è su tutte la piattaforme

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