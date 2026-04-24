Negli ultimi giorni, alcune collaborazioni musicali del rapper sono state rimosse dalle piattaforme di streaming. Questa decisione arriva dopo le indagini sull’omicidio di una quattordicenne, il cui corpo è stato trovato in un veicolo di proprietà del rapper. La scomparsa delle collaborazioni si verifica in un momento di attenzione mediatica legata a questa vicenda giudiziaria. Finora, nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata dall’artista o dai rappresentanti.

Dopo gli ultimi sviluppi delle indagini sull’omicidio della quattordicenne Celeste Rivas Hernandez, il cui corpo è stato rinvenuto in una Tesla di proprietà di D4vd, diverse collaborazioni di rilievo del rapper sono sparite dalle piattaforme di streaming. I suoi featuring con Holly Humberstone ( Superbloodmoon ), Laufey ( This Is How It Feels ), Kali Uchis ( Crashing ) e Damiano David non sono più disponibili. Il frontman dei Måneskin, in particolare, ha sostituito il duetto Tangerine con una versione solista. La notizia dell’arresto del musicista, sul quale pende l’accusa di omicidio di primo grado, è trapelata la scorsa settimana. Non è chiaro, tuttavia, a quando risalga la rimozione di ciascun brano.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Le collaborazioni musicali di D4vd sono sparite dalle piattaforme streaming

Notizie correlate

Svelati i 30 duetti di Sanremo: tra sorprese e collaborazioni inaspettate, il palco si anima con nuove coppie musicali.Il palco del Festival di Sanremo 2026 si prepara a diventare uno degli scenari più sorprendenti della stagione musicale italiana.

Il mare avanza, le dune sono sparite: "Stiamo perdendo le nostre coste"di Mario Ferrari PISA "Abbiamo perso fisicamente pezzi di costa e habitat protetti - spiega la professoressa Daniela Ciccarelli, del Dipartimento di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: D4vd, gli artisti rimuovono i feat. con il rapper dalle piattaforme; Damiano David, Kali Uchis e Laufey hanno rimosso le loro collaborazioni con D4vd; ? D4vd arrestato per omicidio 14enne: il caso che sconvolge; D4vd rischia la pena di morte per l’omicidio della 14enne.

Le collaborazioni musicali di D4vd sono sparite dalle piattaforme streamingDopo gli ultimi sviluppi delle indagini sull’omicidio della quattordicenne Celeste Rivas Hernandez, il cui ... msn.com

D4vd, gli artisti rimuovono i feat. con il rapper dalle piattaformeLaufey, ma anche Damiano David e Kali Uchis: via dai servizi streaming le collaborazioni con il musicista arrestato con l'accusa di omicidio ... rollingstone.it

Il cantante D4vd accusato di averla uccisa e smembrata. Secondo i PM temeva che la ragazza rivelasse la loro relazione iniziata quando lei aveva 13 anni - facebook.com facebook

Secondo l'accusa, D4vd avrebbe ucciso una 13enne nella primavera del 2025 perché lei aveva minacciato di rivelare la loro relazione sessuale, cosa che avrebbe potuto rovinare la sua carriera musicale. x.com