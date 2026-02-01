Svelati i 30 duetti di Sanremo | tra sorprese e collaborazioni inaspettate il palco si anima con nuove coppie musicali

Questa sera sono stati svelati i 30 duetti che si esibiranno al Festival di Sanremo 2026. Tra sorprese e collaborazioni inaspettate, il palco si anima con nuove coppie musicali pronte a sorprendere il pubblico. La kermesse si avvicina e già si respirano entusiasmo e curiosità.

Il palco del Festival di Sanremo 2026 si prepara a diventare uno degli scenari più sorprendenti della stagione musicale italiana. Carlo Conti, alla guida della kermesse, ha reso noti i 30 duetti che animeranno la serata dedicata alle cover, in programma venerdì 27 febbraio, il giorno prima della finale. L'annuncio, dato in diretta sul Tg1 del 31 gennaio, ha subito acceso l'interesse del pubblico per le inaspettate combinazioni che si vedranno sul palco. La scelta di coinvolgere personaggi non sempre legati al mondo della musica ha reso l'edizione particolarmente intrigante. Tra le coppie più attese, spicca l'inedita collaborazione tra Belen Rodriguez e Samurai Jay, insieme a Roy Paci, che interpreteranno Baila Morena, una scelta che unisce il mondo dello spettacolo a quello del jazz e del funk.

