Le chat le mail i social | perché nell’indagine sugli omicidi con la ricina è stato acquisito il cellulare di Alice Di Vita

Nell’ambito dell’indagine sugli omicidi con la ricina, è stato acquisito il cellulare di Alice Di Vita, figlia di Gianni Di Vita e Antonella Di Ielsi. La ragazza non è indagata e il suo telefono è stato consegnato alle autorità senza essere sequestrato. Il procedimento riguardante il dispositivo, che sarà analizzato in modo irripetibile, è fissato per martedì 28 aprile. La ragazza non si trovava in casa il 23 dicembre, giorno dell’avvelenamento.

Alice Di Vita non è indagata. E il suo telefono è stato « acquisito e non sequestrato ». Sul cellulare della figlia di Gianni Di Vita e Antonella Di Ielsi scampata all’ avvelenamento da ricina perché non era in casa il 23 dicembre scorso l’accertamento irripetibile è previsto per martedì 28 aprile. Ma la copia forense dell’ iPhone 12 servirà nell’indagine per duplice omicidio premeditato. Anche se sarà esaminato nell’altra indagine, quella per omicidio colposo nei confronti dei medici che hanno provato a curare Antonella e l’altra figlia Sara, decedute a poche ore di distanza subito dopo Natale. E verrà cercato un collegamento con le ricerche proprio sulla ricina effettuate dai computer dell’istituto agrario del Fortore di Riccia.🔗 Leggi su Open.online

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