Le app d' incontri deludono? Tornano a spopolare le agenzie per single Le top 3 di Firenze

Negli ultimi tempi, le agenzie per single stanno vivendo una nuova fase di popolarità, dopo aver affrontato il calo di interesse delle app di incontri. Le tre principali agenzie di Firenze continuano a registrare un buon numero di iscritti e appuntamenti, dimostrando di mantenere un ruolo rilevante nel settore. Nonostante la diffusione delle piattaforme digitali, queste strutture tradizionali si confermano come un punto di riferimento per chi cerca incontri di persona.

Sono ‘sopravvissute’ alla novità delle app di incontri e ora stanno nuovamente ritornando sulla cresta dell’onda, senza essersene mai andate. Stiamo parlando delle agenzie per single alle quali ogni anno si rivolgono centinaia e centinaia di fiorentine e fiorentini. Abbiamo cercato di capire chi.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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