Così non resto soltero Come funzionano e quanto costano le agenzie per single a Roma

A Roma, le agenzie per single sono sempre più richieste, soprattutto tra chi cerca un partner senza perdere tempo. Questi servizi aiutano a trovare incontri e usano eventi organizzati o incontri personalizzati. I costi variano di molto: alcune offerte partono da 50 euro, altre superano i 200 euro per pacchetti più completi. Un esempio concreto: un’agenzia locale propone incontri settimanali con almeno cinque persone diverse, garantendo anche incontri in locali selezionati. Molti clienti considerano questi servizi un modo rapido e sicuro di conoscere nuove persone.

"Dieci ragazze per me possono bastare", cantava Lucio Battisti nei panni di un uomo appena tornato single. Erano gli anni '70, si usciva in comitiva e al bancone dei pub si rimorchiava davanti a una birra. Nella frenesia della vita contemporanea, conoscere nuove persone è diventato sempre più difficile, soprattutto in una grande metropoli come Roma, dove le distanze fisiche fanno da barriera.

