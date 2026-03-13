A Milano, i single che usano app d’incontri raccontano quanto sia difficile superare il primo appuntamento, spesso a causa di dettagli che possono compromettere tutto. Molti descrivono la scena come un grande mercato, dove bisogna avere fortuna, pazienza e capacità di selezionare con attenzione. Arrivare al secondo incontro si rivela un’impresa complessa, tra aspettative alte e incontri spesso deludenti.

Milano – “La sensazione è quella di essere in un grande mercato. Ci vuole tanta fortuna e pazienza e saper scegliere. Basta un dettaglio dal vivo per far crollare tutto”. Le frasi sono tratte dal libro “APProposito d’amore“, un romanzo ispirato agli incontri che nascono sulle piattaforme digitali scritto da Antonio Tortolano, quarantaseienne, giornalista sportivo e musicale e “talent scout“ per produzioni televisive. Originario di Cassino, nel Lazio, vive da 7 anni a Milano. La “città dei single“, dove il 57% delle famiglie è composto da un’unica persona. Un esercito di 434.617 uomini e donne. Cosa offrono le app ai single milanesi? “Milano dà tante possibilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, i single e le app d’incontri: “Basta un dettaglio a rovinare tutto, arrivare al secondo appuntamento è difficile”

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