Durante la partita di Coppa Italia contro l'Atalanta, il difensore ha dovuto lasciare il campo anzitempo a causa di un infortunio alla caviglia. Dopo aver effettuato gli esami diagnostici, sono stati confermati i danni e sono stati stabiliti i tempi di recupero. Al momento, non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali sui dettagli specifici dell’infortunio o sulla durata prevista dell’assenza.

"Nella giornata odierna, a seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue: durante la gara Atalanta-Lazio, Mario Gila ha riportato un trauma contusivo distorsivo di lieve entità alla caviglia". Con questo comunicato la società biancoceleste ha annunciato l'esito degli esami a cui si è sottoposto il difensore spagnolo, il quale ha già iniziato il protocollo riabilitativo e verrà rivalutato nei prossimi giorni. Da escludere, quindi, una sua presenza nel match di lunedì contro l'Udinese. Più probabile un rientro graduale e privo di rischi, soprattutto in ottica della finale di Coppa Italia contro l'Inter che si terrà il prossimo 13 maggio.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Lazio, infortunio alla caviglia per Gila: l'esito degli esami e i tempi di recupero

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