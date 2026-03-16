Infortunio Mkhitaryan | l’esito UFFICIALE degli esami e i tempi di recupero

L’attaccante armeno ha subito un infortunio muscolare durante la partita contro l’Atalanta di sabato. Dopo aver effettuato gli esami ufficiali, sono stati comunicati i risultati e i tempi di recupero. L’incidente si è verificato durante il match e ha coinvolto direttamente il giocatore, che ora dovrà affrontare un periodo di stop.

L’armeno si è fatto male nel discusso match di sabato: problema muscolare Mkhitaryan ha accusato un problema muscolare nel match contro l’ Atalanta di sabato scorso. L’armeno è entrato nel secondo tempo al posto di Sucic, disputando una buona partita: ha servito a Thuram l’assist del possibile due a zero, ma il francese si è fatto ipnotizzare da Carnesecchi. Infortunio Mkhitaryan in Inter-Atalanta: l’esito UFFICIALE degli esami – Calciomercato.it Stamane Mkhitaryan si è sottoposto a degli accertamenti, ecco l’esito stando al comunicato ufficiale dell’Inter: “Gli esami hanno evidenziato un risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Una selezione di notizie su Infortunio Mkhitaryan

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