Lazio 74 milioni per 1.611 nuovi infermieri | scontro in Regione

In Lazio, la Regione ha deciso di destinare 74 milioni di euro per assumere 1.611 infermieri entro il 2026. La notizia arriva in un momento di confronto tra le parti sul tema delle assunzioni nel settore sanitario locale. La cifra prevede l'impiego di nuove risorse umane per rafforzare il personale negli ospedali e nelle strutture pubbliche della regione. La decisione ha suscitato diverse reazioni tra le parti coinvolte.

? Cosa sapere La Regione Lazio stanzia 74 milioni di euro per assumere 1.611 nuovi infermieri nel 2026.. Il piano mira a colmare il gap territoriale tra il Lazio e la media nazionale.. La Regione Lazio ha stanziato 74 milioni di euro per l’assunzione di 1.611 nuovi infermieri nel corso del 2026, rispondendo alle pressioni politiche e alle necessità delle strutture sanitarie locali. Questo piano straordinario mira a rimpinguare i reparti e le case della comunità, dopo che il dibattito ha evidenziato le criticità legate alla carenza di personale nelle ASL di Roma e dell'intera provincia. Scontro tra Mattia e Rocca sulla gestione delle graduatorie.🔗 Leggi su Ameve.eu

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