ASL1 polemica sul noleggio mezzi | 4,3 milioni per 18 nuovi infermieri?

La discussione sulla gestione delle risorse sanitarie nell’area di Avezzano, Sulmona e L’Aquila si concentra sulla recente scelta del direttore generale della ASL1 di affittare una flotta di veicoli invece di acquistarli. La decisione, che riguarda un investimento di 4,3 milioni di euro, ha suscitato critiche e domande sulla strategia adottata per rafforzare il personale infermieristico, con 18 nuovi operatori coinvolti. La questione sta attirando l’attenzione delle autorità e della comunità locale.

La gestione dell’emergenza sanitaria nell’area Avezzano-Sulmona-L’Aquila è finita sotto la lente d’ingrandimento dopo la decisione del direttore generale della ASL1, Costanzi, di optare per il noleggio di una flotta di mezzi piuttosto che per l’acquisto diretto. La strategia, che prevede l’impiego di 9 ambulanze e 5 auto mediche per un impegno economico di 4,3 milioni di euro con durata di 6 anni, ha scatenato le critiche di Antonio Santilli, segretario provinciale del Nursind, il quale contesta la scelta logistica e la gestione del personale sanitario coinvolto. Il calcolo economico tra noleggio e proprietà del parco mezzi. L’analisi dei costi rivela una divergenza profonda tra la pianificazione aziendale e le alternative suggerite dal Nursind.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - ASL1, polemica sul noleggio mezzi: 4,3 milioni per 18 nuovi infermieri? Notizie correlate Asl1 Sanremo: 14,7 milioni per i servizi sanitari esterniL’Asl1 di Sanremo ha completato l’assegnazione di una gara d’appalto per i servizi sanitari esterni, un’operazione che prevede un investimento base... Avviso urgente dell'Asl Fg: si cercano 18 infermieri sul GarganoI professionisti selezionati saranno destinati all’ospedale di comunità di Vieste, all’ospedale di comunità di Vico del Gargano e alla casa di...