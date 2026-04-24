Lazio | 270 milioni per le imprese ecco come ottenere i fondi

A partire dall'11 maggio, microimprese e professionisti della regione Lazio potranno presentare domanda per accedere ai nuovi bandi a tasso zero, che prevedono una dotazione di 270 milioni di euro da parte della Regione. La misura, annunciata dal governo regionale, sarà disponibile dal 24 aprile 2026 e mira a sostenere le attività economiche locali. Le modalità di accesso e i requisiti saranno specificati nelle procedure ufficiali.

? Cosa sapere La Regione Lazio stanzia 270 milioni di euro per le imprese dal 24 aprile 2026.. I nuovi bandi a tasso zero per microimprese e professionisti apriranno l'11 maggio.. Nella Sala Tirreno della Regione Lazio, oggi 24 aprile 2026, è stato svelato un piano da 270 milioni di euro destinato a iniettare nuova linfa nelle imprese del territorio attraverso un sistema integrato di finanza agevolata. La manovra punta a sostenere la competitività e l’innovazione produttiva regionale, combinando risorse europee e fondi della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per dare risposte concrete alle necessità di crescita e ai nuovi progetti imprenditoriali.🔗 Leggi su Ameve.eu

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