Forza Italia giovani cambia guida a Palma Jessica Ruffino nominata coordinatrice cittadina
A Palma di Montechiaro, Forza Italia giovani ha annunciato il cambio di guida con la nomina di Jessica Ruffino come nuova coordinatrice cittadina. La decisione mira a rafforzare la presenza del movimento politico nella zona, con Ruffino che prende il posto precedente. La nomina è stata comunicata ufficialmente nelle ultime ore, segnando un nuovo passaggio all’interno dell’organizzazione locale del partito.
Forza Italia giovani rafforza la propria presenza a Palma di Montechiaro con la nomina di Jessica Ruffino come coordinatrice cittadina. Una scelta che si inserisce nel percorso di consolidamento del movimento giovanile sul territorio con l’obiettivo di dare maggiore spazio ai giovani nella vita.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Forza Italia, Letizia Pace nominata commissario cittadino a Palma di MontechiaroLa designazione formalizzata dai deputati Riccardo Gallo e Margherita La Rocca Ruvolo rientra nella strategia di rafforzamento del partito sul...
Potenza, assessore Falotico dimette: D’Amico intervento su coordinatrice Forza Italia Giovani**In un’epoca di crescente crisi demografica e di esigenze giovanili, il comune di Potenza si trova a dover frontegiare un nuovo episodio di...