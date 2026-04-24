L’avvocato della Ue spinge i migranti in Albania

Da laverita.info 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un avvocato della Corte di giustizia ha dichiarato che il protocollo tra Roma e Tirana è conforme alle norme europee. La questione riguarda il trasferimento dei migranti verso l’Albania, e la posizione legale afferma che gli accordi tra i due paesi rispettano le regole dell’Unione Europea. La decisione riguarda la validità del protocollo e il suo utilizzo nel contesto delle politiche migratorie comunitarie.

Per il legale della Corte di giustizia il protocollo Roma-Tirana «è compatibile» con le norme comunitarie. Meloni: due anni persi per sentenze infondate. Parigi e Londra pagano per bloccare la tratta della Manica. Il triplice fischio deve ancora arrivare, ma intanto il governo ha segnato un gol: l’avvocato generale della Corte Ue sostiene che il protocollo Italia-Albania sui migranti è compatibile con il diritto europeo, purché agli stranieri condotti a Gjadër siano garantite adeguate tutele. È il parere pubblicato ieri: non vincola i giudici che dovranno emettere il verdetto definitivo, però lascia intravedere più di uno spiraglio. Tanto...🔗 Leggi su Laverita.info

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