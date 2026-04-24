Un avvocato della Corte di giustizia ha dichiarato che il protocollo tra Roma e Tirana è conforme alle norme europee. La questione riguarda il trasferimento dei migranti verso l’Albania, e la posizione legale afferma che gli accordi tra i due paesi rispettano le regole dell’Unione Europea. La decisione riguarda la validità del protocollo e il suo utilizzo nel contesto delle politiche migratorie comunitarie.

Per il legale della Corte di giustizia il protocollo Roma-Tirana «è compatibile» con le norme comunitarie. Meloni: due anni persi per sentenze infondate. Parigi e Londra pagano per bloccare la tratta della Manica. Il triplice fischio deve ancora arrivare, ma intanto il governo ha segnato un gol: l’avvocato generale della Corte Ue sostiene che il protocollo Italia-Albania sui migranti è compatibile con il diritto europeo, purché agli stranieri condotti a Gjadër siano garantite adeguate tutele. È il parere pubblicato ieri: non vincola i giudici che dovranno emettere il verdetto definitivo, però lascia intravedere più di uno spiraglio. Tanto...🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - L’avvocato della Ue spinge i migranti in Albania

Notizie correlate

Migranti, l’avvocato della Corte Ue promuove i centri in Albania ma a una condizione: “Garantire i diritti”Secondo l'avvocato della Corte di giustizia dell'Ue Nicholas Emiliou l'accordo Italia-Albania è compatibile con le norme europee a condizione che i...

Per l’avvocato generale della Corte di Giustizia Ue l’accordo Italia-Albania sui migranti è compatibile con le norme europeeL’accordo Italia-Albania sui cpr è “compatibile” con le norme Ue in materia di rimpatri e asilo.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Cpr in Albania, l'avvocato della Corte Ue conferma la validità. Meloni: Due anni persi a causa di letture forzate e infondate. Il Pd: Non è una sentenza; L’avvocato generale della Corte di giustizia Ue: Cpr in Albania conformi, ma tutelare diritti migranti; Centri Albania, l’ok da avvocato della Corte Ue: Ma tutelare diritti migranti. Meloni: avanti così; Avvocato Corte Ue: Cpr Albania conformi, ma tutelare diritti migranti.

Cpr Albania, l’avvocato della Corte Ue promuove i centri del governo a una condizione: Garantire dirittiSecondo l'avvocato della Corte di giustizia dell'Ue Nicholas Emiliou l'accordo Italia-Albania è compatibile con le norme europee a condizione che i diritti ... fanpage.it

Cpr in Albania, avvocato della Corte Ue dà ok condizionato e Meloni esulta: perché non è un via liberaGiorgia Meloni festeggia il parere dell'avvocato Ue che dichiara i cpr in Albania conformi alle norme Ue, ma si attende la sentenza di Lussemburgo ... virgilio.it

Sono le 10 quando piomba da Bruxelles la notizia che l’avvocato generale della Corte di giustizia del Lussemburgo, Nicholas Emiliou, ha definito “compatibile con il diritto dell’Unione sulle procedure di rimpatrio e di asilo” il protocollo tra Italia e Albania sui ce - facebook.com facebook

Italia-Albania, Meloni ora esulta per l’ok dell’Ue che ancora non c’è. @lianamilella x.com