S ettantotto anni appena compiuti (è nata il 23 aprile 1948), Annamaria Bernardini De Pace è autrice di Sentimenti e sentenze. A uto biografia di false verità ( BDP ) appena uscito. Una biografia romanzata, in cui si sofferma anche su aspetti meno noti della sua vita, a partire da quelli amorosi. Annamaria Bernardini de Pace contro Totti e Muccino a “Belve”. E sulle molestie: «Donne esagerate» X Leggi anche › Separarsi senza distruggersi: come vivere il divorzio in modo più sereno e collaborativo L’amore per Dino «gratuito e senza obblighi». Costante, la figura di Dino, (il cognome non è noto, ndr), l’uomo a cui è legata da vent’anni. «Il mistero è indispensabile all’amore, che dura finché dura il mistero», ha detto l’avvocata di lui al Corriere della Sera, senza lasciar trapelare altri dettagli.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'avvocata divorzista più famosa d'Italia si è raccontata in un'intervista on occasione dei suoi 78 anni. Dalle difficoltà dopo il divorzio alla fama

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