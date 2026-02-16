Loic Meillard regala alla Svizzera l’oro olimpico in slalom dopo 78 anni! L’Italia scopre Saccardi

Loic Meillard ha vinto l’oro olimpico in slalom a Milano Cortina 2026, portando a casa il primo oro per la Svizzera dopo 78 anni di attesa. La sua vittoria arriva dopo che il norvegese Atle Lie McGrath, molto avanti nella prima manche, ha sbagliato una curva decisiva, lasciando spazio al talento svizzero. Un errore che ha sorpreso gli spettatori e cambiato le sorti della gara. Loic Meillard ha dimostrato grande freddezza nel secondo tentativo, conquistando così il podio più ambito. L’Italia, invece, si è scoperta con Saccardi tra le rivelazioni della

Epilogo clamoroso dello slalom maschile di Milano Cortina 2026. Il norvegese Atle Lie McGrath sembrava lanciato verso la medaglia d'oro dopo un'ottima prima manche ed invece inforca, regalando così la medaglia d'oro allo svizzero Loic Meillard. Un titolo olimpico tra i rapid gates che mancava alla Svizzera addirittura dal 1948, con il successo di Edi Reinalter in casa a St. Moritz. Si chiude dunque un'Olimpiade fenomenale per la squadra elvetica al maschile, visto che ha conquistato quattro dei cinque ori a disposizione, anche se i protagonisti sono stati Franjo Von Allmen (3 ori, uno insieme a Tanguy Nef) e Loic Meillard (oggi vincitore) e non il tanto atteso Marco Odermatt, che torna a casa senza titoli.